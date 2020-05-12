Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков

«Футбол не умер. Он танцует на этих страницах», — гласит надпись на обложке журнала, на которой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, нападающий «ПСЖ» Неймар, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и игрок «Барселоны» Антуан Гризманн были представлены в роли танцоров с гробом из популярного вирусного видео, набирающего популярность.

Суть этого видео состоит в том, что, когда герой видео терпит неудачу, подставляется фрагмент с носильщиками гроба, которые танцуют. Оригинальный ролик с гробовщиками — это запись похоронной церемонии в Гане.



Напомним, ранее лидер «Танцующих гробовщиков» рассказал, что хотел бы пригласить танцевать к себе в команду Лионеля Месси, Роналдиньо и Криштиану Роналду.