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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков

Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».

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«Футбол не умер. Он танцует на этих страницах», — гласит надпись на обложке журнала, на которой полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, нападающий «ПСЖ» Неймар, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и игрок «Барселоны» Антуан Гризманн были представлены в роли танцоров с гробом из популярного вирусного видео, набирающего популярность.

Суть этого видео состоит в том, что, когда герой видео терпит неудачу, подставляется фрагмент с носильщиками гроба, которые танцуют. Оригинальный ролик с гробовщиками — это запись похоронной церемонии в Гане.

Напомним, ранее лидер «Танцующих гробовщиков» рассказал, что хотел бы пригласить танцевать к себе в команду Лионеля Месси, Роналдиньо и Криштиану Роналду.

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