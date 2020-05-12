Футболисты «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

Футболисты «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

Футболисты «Кальяри» приняли решение отказаться от заработной платы за апрель в связи с финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте итальянского клуба.