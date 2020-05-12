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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель

Футболисты «Кальяри» приняли решение отказаться от заработной платы за апрель в связи с финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте итальянского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Президент клуба Томмазо Джулини поблагодарил игроков за стремление внести свой вклад в поддержку «Кальяри» в сложный период. Отмечается, что данное соглашение позволит не увольнять часть сотрудников итальянской команды.

Чемпионат Италии был прерван в марте на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. На прошлой неделе футболистам были разрешены индивидуальные тренировки.

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