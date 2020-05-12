Футболисты «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель
Футболисты «Кальяри» приняли решение отказаться от заработной платы за апрель в связи с финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте итальянского клуба.
Футболисты «Кальяри» приняли решение отказаться от заработной платы за апрель в связи с финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте итальянского клуба.
Президент клуба Томмазо Джулини поблагодарил игроков за стремление внести свой вклад в поддержку «Кальяри» в сложный период. Отмечается, что данное соглашение позволит не увольнять часть сотрудников итальянской команды.
Чемпионат Италии был прерван в марте на неопределенный срок