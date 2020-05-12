Китайский футбольный клуб обанкротился и снялся с чемпионата

Источник: Reuters

По сообщению газеты Beijing News Daily, в ближайшее время «Тяньцзинь Тяньхай» подаст заявление о банкротстве.

Долги клуба, по оценкам, составляли порядка 150 миллионов евро. СМИ писали, что на время пандемии коронавируса игроки даже полностью отказались от своих зарплат, но экономическая ситуация была необратимой.

Клуб, созданный в 2006 году и ранее выступавший под названием «Тяньцзинь Цюаньцзянь», дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Китая в 2017 году. Под руководством итальянца Фабио Каннаваро команда показала свой лучший результат в CSL, заняв третье место в сезоне-2017.

Ранее в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступали бывший хавбек петербургского «Зенита» Аксель Витсель, бразильский нападающий Алешандре Пато и французский форвард Антони Модест.