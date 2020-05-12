Китайский футбольный клуб обанкротился и снялся с чемпионата
Футбольный клуб «Тяньцзинь Тяньхай» отказался от участия в предстоящем сезоне китайской суперлиги (CSL)
Футбольный клуб «Тяньцзинь Тяньхай» отказался от участия в предстоящем сезоне китайской суперлиги (CSL)
По сообщению газеты Beijing News Daily, в ближайшее время «Тяньцзинь Тяньхай» подаст заявление о банкротстве.
Долги клуба, по оценкам, составляли порядка 150 миллионов евро. СМИ писали, что на время пандемии коронавируса игроки даже полностью отказались от своих зарплат, но экономическая ситуация была необратимой.
Ранее в составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступали бывший хавбек петербургского «Зенита» Аксель Витсель, бразильский нападающий Алешандре Пато и французский форвард Антони Модест.
В январе прошлого года владелец клуба Шу Юйхуэй был арестован за мошенничество и создание финансовых пирамид. Позднее клуб сменил название и потерял большинство ведущих игроков, что привело к 14-му месту в сезоне-2019.