Все клубы АПЛ выступают за проведение домашних и выездных матчей
Исполнительный директор английской
Исполнительный директор английской
Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш АПЛ, скорее всего, возобновится 12 июня. Матчи будут проходить на нейтральных стадионах без болельщиков.
«Все предпочитают играть дома и на выезде. Конечно, некоторых этот вопрос беспокоит сильнее. Мы продолжаем вести диалог с властями. Хотим вернуть
Некоторые клубы хотят отменить вылет в Чемпионшип? Об этом пока никто не говорил. Мы не получали никаких предложений. Но мы хотим выступать как единое целое. Действуем коллективно, — приводит слова Мастерса Sky Sports.
Исполнительный директор сказал также, что команды могут возобновить групповые тренировки уже с 18 мая.