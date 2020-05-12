Все клубы АПЛ выступают за проведение домашних и выездных матчей

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш АПЛ, скорее всего, возобновится 12 июня. Матчи будут проходить на нейтральных стадионах без болельщиков.

«Все предпочитают играть дома и на выезде. Конечно, некоторых этот вопрос беспокоит сильнее. Мы продолжаем вести диалог с властями. Хотим вернуть Премьер-лигу, поэтому будем придерживаться всех рекомендаций.

Некоторые клубы хотят отменить вылет в Чемпионшип? Об этом пока никто не говорил. Мы не получали никаких предложений. Но мы хотим выступать как единое целое. Действуем коллективно, — приводит слова Мастерса Sky Sports.