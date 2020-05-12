Европейский клуб предложил контракт казахстанцу Меркелю

Источник: AP 2020

«Хераклес» уже пролонгировал контракты со многими важными игроками команды и хочет сохранить у себя казахстанского полузащитника.

«Мы предложили контракты Мо Осману и Александру Меркелю. Алекс отметил, что он хочет осмотреться в первую очередь. Время покажет, в какую сторону он пойдет.

Также мы хотим инвестировать в молодых игроков, которые находятся на старте карьеры. Но дело в том, что мы не единственные, кто гонится за этими парнями, — заявил спортивный директор «Хераклеса» Тим Гилиссен в интервью tubantia.nl.