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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб предложил контракт казахстанцу Меркелю

«Хераклес» предложил новый контракт полузащитнику сборной Казахстана по футболу Александру Меркелю, сообщает корреспондент Vesti.kz. Действующее соглашение игрока с клубом из Нидерландов истекает 30 июня 2020 года.

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Источник: AP 2020

«Хераклес» уже пролонгировал контракты со многими важными игроками команды и хочет сохранить у себя казахстанского полузащитника.

«Мы предложили контракты Мо Осману и Александру Меркелю. Алекс отметил, что он хочет осмотреться в первую очередь. Время покажет, в какую сторону он пойдет.

Также мы хотим инвестировать в молодых игроков, которые находятся на старте карьеры. Но дело в том, что мы не единственные, кто гонится за этими парнями, — заявил спортивный директор «Хераклеса» Тим Гилиссен в интервью tubantia.nl.

Напомним, в досрочно завершенном сезоне Эредивизи Меркель провел 25 матчей, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.

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