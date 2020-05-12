Роналду и Ибрагимович уже в Италии. Серия А приступает к тренировкам

Источник: AP 2020

«Карнавальная ночь» по-итальянски

Все, что происходит вокруг итальянского футбола, временами напоминает комедию. Где в главной роли выступает министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Он словно изначально решил выполнить им же придуманную установку «весело встретить Новый год», а его бесконечные шараханья из стороны в сторону с противоречивыми высказываниями превратили этого министра в интернет-мем. Футбольное лобби откровенно издевается над Спадафорой, напрямую общается с губернаторами заинтересованных областей Италии и с другими министрами правительства, а сам нелепый министр болтается где-то сбоку в роли комического персонажа. Какое вообще отношение к спорту и его проблемам имеет этот человек, которого по чьей-то протекции сделали министром, никто в Италии понять не может. Остается только гадать, сколь долго может пробыть на своем посту такой человек, к которому вполне применима цитата из советской комедии «Карнавальная ночь»: «Ну, что же, заслушаем клоунов…».

Криш и Златан — на карантине

Ну, а серия А тем временем возобновила тренировки и верит в то, что в середине июня сможет вернуться к официальным матчам. На сегодня футболисты, правда, проводят лишь индивидуальные занятия на своих базах под руководством тренеров по физподготовке. Так происходит в разных областях Италии, включая Пьемонт, Лацио и Ломбардию, где вернулись к тренировкам соответственно «Ювентус», «Лацио» и «Интер» — три претендента на скудетто.

Впрочем, главные звезды пока сидят на карантине. Криштиану Роналду всего несколько дней назад вернулся из Португалии и засел с семьей на своей вилле в Турине. А Златан Ибрагимович только в воскресенье прилетел на частном самолете из Стокгольма и проследовал в одиночестве на базу «Милана» в Миланелло, где он проведет ближайшие 14 дней. Если Криш поддерживает форму у себя на вилле, то Златан имеет возможность работать прямо в спортивном центре, на территории которого он и поселился. При этом Ибре категорически запрещено пока пересекаться с партнерами по команде, так что заниматься он там сможет только тогда, когда других игроков в Миланелло не будет.

Все футболисты, приступившие к тренировкам, сдали тесты на коронавирус и целую серию анализов. Зафиксировано несколько положительных результатов, но в целом ситуация пока позволяет говорит о том, что она находится под контролем с медицинской точки зрения. Научно-медицинский комитет, консультирующий премьер-министра Италии Джузеппе Конте и его коллег, подготовил жесткий антивирусный протокол, который заставят соблюдать все клубы серии А начиная с 18 мая. Если все пойдет хорошо, на что и рассчитывает футбольное руководство Италии, то в середине июня чемпионат страны может возобновиться. Футбольное лобби делает для этого все возможное!

Милан пока приятно удивляет

Ну, а какова же ситуация в Италии с коронавирусом? Если верить статистике, то эпидемия явно пошла на спад. В некоторых областях она и вовсе сошла на нет, если исходить из официальных данных. Впрочем, раньше времени радоваться не следует. Во-первых, после послаблений от 4 мая прошло еще мало времени, чтобы точно определить, не будет ли нового всплеска инфицированных. Во-вторых, 18 мая ожидается следующий, более серьезный раунд послаблений для всей страны, а это значит, что еще больше жителей страны получат право перемещаться внутри своей области, а затем и по всей Италии. Многие врачи опасаются, что на улицу выйдут те самые многочисленные и опасные для окружающих больные-невидимки, которые не учтены в статистике из-за их полной самоизоляции при отсутствии официального диагноза. Как я понимаю, итальянские врачи и ученые ждут конца мая, чтобы сделать более серьезные выводы по части того, удалось ли окончательно загнать коронавирус в тупик. Пока же следует говорить все же о сдержанном оптимизме, но не об окончательном переломе в борьбе с «короной».

Что касается конкретно того, что я вижу собственными глазами в Милане, то должен признаться: пока общая картина приятно удивляет с точки зрения самодисциплины местных жителей. Подавляющее большинство миланцев носит маски, как это здесь и предписано, а добрая половина людей еще и перчатки. Так называемся «социальная дистанция» соблюдается везде довольно исправно. Правда, это сильно облегчается тем фактом, что в общественном транспорте очень мало народу. Честно говоря, я предполагал, что после 4 мая (в этот день целый ряд категорий работающих граждан получил право на свободу от карантина) нагрузка на метро и наземный транспорт резко возрастет, но могу лично засвидетельствовать, что это не так. По своим постбольничным делам мне пришлось объехать за семь-восемь дней почти весь город. Подтверждаю, что сегодня соблюдать дистанцию в транспорте внутри города очень легко: пассажиров так мало, а поезда и трамваи с автобусами ходят столь исправно, что ездить на общественном транспорте в эти дни — сплошное удовольствие. Центральная площадь города и ее окрестности при этом столь безлюдны, что пешие прогулки от собора Дуомо до дома доставляют мне много удовольствия и несут минимум риска: прохожие попадаются достаточно редко, так что узкие миланские тротуары всегда дают возможность разойтись с идущим тебе навстречу человеком.