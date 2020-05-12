Роналду и Ибрагимович уже в Италии. Серия А приступает к тренировкам
Футбольное лобби добилось своего на данном этапе: правительство Италии разрешило коллективные занятия с 18 мая.
Футбольное лобби добилось своего на данном этапе: правительство Италии разрешило коллективные занятия с 18 мая.
Все, что происходит вокруг итальянского футбола, временами напоминает комедию. Где в главной роли выступает министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Он словно изначально решил выполнить им же придуманную установку «весело встретить Новый год», а его бесконечные шараханья из стороны в сторону с противоречивыми высказываниями превратили этого министра в
Ну, а серия А тем временем возобновила тренировки и верит в то, что в середине июня сможет вернуться к официальным матчам. На сегодня футболисты, правда, проводят лишь индивидуальные занятия на своих базах под руководством тренеров по физподготовке. Так происходит в разных областях Италии, включая Пьемонт, Лацио и Ломбардию, где вернулись к тренировкам соответственно «Ювентус», «Лацио» и «Интер» — три претендента на скудетто.
Впрочем, главные звезды пока сидят на карантине. Криштиану Роналду всего несколько дней назад вернулся из Португалии и засел с семьей на своей вилле в Турине. А Златан Ибрагимович только в воскресенье прилетел на частном самолете из Стокгольма и проследовал в одиночестве на базу «Милана» в Миланелло, где он проведет ближайшие 14 дней. Если Криш поддерживает форму у себя на вилле, то Златан имеет возможность работать прямо в спортивном центре, на территории которого он и поселился. При этом Ибре категорически запрещено пока пересекаться с партнерами по команде, так что заниматься он там сможет только тогда, когда других игроков в Миланелло не будет.
Все футболисты, приступившие к тренировкам, сдали тесты на коронавирус и целую серию анализов. Зафиксировано несколько положительных результатов, но в целом ситуация пока позволяет говорит о том, что она находится под контролем с медицинской точки зрения.
Ну, а какова же ситуация в Италии с коронавирусом? Если верить статистике, то эпидемия явно пошла на спад. В некоторых областях она и вовсе сошла на нет, если исходить из официальных данных. Впрочем, раньше времени радоваться не следует.
Что касается конкретно того, что я вижу собственными глазами в Милане, то должен признаться: пока общая картина приятно удивляет с точки зрения самодисциплины местных жителей. Подавляющее большинство миланцев носит маски, как это здесь и предписано, а добрая половина людей еще и перчатки. Так называемся «социальная дистанция» соблюдается везде довольно исправно. Правда, это сильно облегчается тем фактом, что в общественном транспорте очень мало народу. Честно говоря, я предполагал, что после 4 мая (в этот день целый ряд категорий работающих граждан получил право на свободу от карантина) нагрузка на метро и наземный транспорт резко возрастет, но могу лично засвидетельствовать, что это не так. По своим постбольничным делам мне пришлось объехать за
Посмотрим, как будет дальше, но если итальянцам удастся сохранять самодисциплину, то шансов избежать быстрой второй волны коронавируса будет больше. А значит, и футбол может быстрее вернуться в жизнь итальянцев. Ну, а пока закрыты и все магазины с футбольной символикой и атрибутикой: в центре города не встретить привычных открытых витрин с футболками звезд серии А. Правда, мне удалось все же накануне поймать в кадр витрину с футболками Ибрагимовича и де Лигта, но хозяин магазина с огорчением поведал: он всего лишь заходил в свои владения для инвентаризации. Потому и поднял на время свой сплошной железный занавес, защищающий стеклянные витрины. Можно только догадываться, сколько людей по всей Италии ждут не дождутся, когда итальянский футбол перестанет быть заложником этого железного занавеса!