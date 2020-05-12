Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду и Ибрагимович уже в Италии. Серия А приступает к тренировкам

Футбольное лобби добилось своего на данном этапе: правительство Италии разрешило коллективные занятия с 18 мая.

Наверх
Источник: AP 2020

«Карнавальная ночь» по-итальянски

Все, что происходит вокруг итальянского футбола, временами напоминает комедию. Где в главной роли выступает министр спорта Италии Винченцо Спадафора. Он словно изначально решил выполнить им же придуманную установку «весело встретить Новый год», а его бесконечные шараханья из стороны в сторону с противоречивыми высказываниями превратили этого министра в интернет-мем. Футбольное лобби откровенно издевается над Спадафорой, напрямую общается с губернаторами заинтересованных областей Италии и с другими министрами правительства, а сам нелепый министр болтается где-то сбоку в роли комического персонажа. Какое вообще отношение к спорту и его проблемам имеет этот человек, которого по чьей-то протекции сделали министром, никто в Италии понять не может. Остается только гадать, сколь долго может пробыть на своем посту такой человек, к которому вполне применима цитата из советской комедии «Карнавальная ночь»: «Ну, что же, заслушаем клоунов…».

Криш и Златан — на карантине

Ну, а серия А тем временем возобновила тренировки и верит в то, что в середине июня сможет вернуться к официальным матчам. На сегодня футболисты, правда, проводят лишь индивидуальные занятия на своих базах под руководством тренеров по физподготовке. Так происходит в разных областях Италии, включая Пьемонт, Лацио и Ломбардию, где вернулись к тренировкам соответственно «Ювентус», «Лацио» и «Интер» — три претендента на скудетто.

Впрочем, главные звезды пока сидят на карантине. Криштиану Роналду всего несколько дней назад вернулся из Португалии и засел с семьей на своей вилле в Турине. А Златан Ибрагимович только в воскресенье прилетел на частном самолете из Стокгольма и проследовал в одиночестве на базу «Милана» в Миланелло, где он проведет ближайшие 14 дней. Если Криш поддерживает форму у себя на вилле, то Златан имеет возможность работать прямо в спортивном центре, на территории которого он и поселился. При этом Ибре категорически запрещено пока пересекаться с партнерами по команде, так что заниматься он там сможет только тогда, когда других игроков в Миланелло не будет.

Все футболисты, приступившие к тренировкам, сдали тесты на коронавирус и целую серию анализов. Зафиксировано несколько положительных результатов, но в целом ситуация пока позволяет говорит о том, что она находится под контролем с медицинской точки зрения. Научно-медицинский комитет, консультирующий премьер-министра Италии Джузеппе Конте и его коллег, подготовил жесткий антивирусный протокол, который заставят соблюдать все клубы серии А начиная с 18 мая. Если все пойдет хорошо, на что и рассчитывает футбольное руководство Италии, то в середине июня чемпионат страны может возобновиться. Футбольное лобби делает для этого все возможное!

Милан пока приятно удивляет

Ну, а какова же ситуация в Италии с коронавирусом? Если верить статистике, то эпидемия явно пошла на спад. В некоторых областях она и вовсе сошла на нет, если исходить из официальных данных. Впрочем, раньше времени радоваться не следует. Во-первых, после послаблений от 4 мая прошло еще мало времени, чтобы точно определить, не будет ли нового всплеска инфицированных. Во-вторых, 18 мая ожидается следующий, более серьезный раунд послаблений для всей страны, а это значит, что еще больше жителей страны получат право перемещаться внутри своей области, а затем и по всей Италии. Многие врачи опасаются, что на улицу выйдут те самые многочисленные и опасные для окружающих больные-невидимки, которые не учтены в статистике из-за их полной самоизоляции при отсутствии официального диагноза. Как я понимаю, итальянские врачи и ученые ждут конца мая, чтобы сделать более серьезные выводы по части того, удалось ли окончательно загнать коронавирус в тупик. Пока же следует говорить все же о сдержанном оптимизме, но не об окончательном переломе в борьбе с «короной».

Что касается конкретно того, что я вижу собственными глазами в Милане, то должен признаться: пока общая картина приятно удивляет с точки зрения самодисциплины местных жителей. Подавляющее большинство миланцев носит маски, как это здесь и предписано, а добрая половина людей еще и перчатки. Так называемся «социальная дистанция» соблюдается везде довольно исправно. Правда, это сильно облегчается тем фактом, что в общественном транспорте очень мало народу. Честно говоря, я предполагал, что после 4 мая (в этот день целый ряд категорий работающих граждан получил право на свободу от карантина) нагрузка на метро и наземный транспорт резко возрастет, но могу лично засвидетельствовать, что это не так. По своим постбольничным делам мне пришлось объехать за семь-восемь дней почти весь город. Подтверждаю, что сегодня соблюдать дистанцию в транспорте внутри города очень легко: пассажиров так мало, а поезда и трамваи с автобусами ходят столь исправно, что ездить на общественном транспорте в эти дни — сплошное удовольствие. Центральная площадь города и ее окрестности при этом столь безлюдны, что пешие прогулки от собора Дуомо до дома доставляют мне много удовольствия и несут минимум риска: прохожие попадаются достаточно редко, так что узкие миланские тротуары всегда дают возможность разойтись с идущим тебе навстречу человеком.

Посмотрим, как будет дальше, но если итальянцам удастся сохранять самодисциплину, то шансов избежать быстрой второй волны коронавируса будет больше. А значит, и футбол может быстрее вернуться в жизнь итальянцев. Ну, а пока закрыты и все магазины с футбольной символикой и атрибутикой: в центре города не встретить привычных открытых витрин с футболками звезд серии А. Правда, мне удалось все же накануне поймать в кадр витрину с футболками Ибрагимовича и де Лигта, но хозяин магазина с огорчением поведал: он всего лишь заходил в свои владения для инвентаризации. Потому и поднял на время свой сплошной железный занавес, защищающий стеклянные витрины. Можно только догадываться, сколько людей по всей Италии ждут не дождутся, когда итальянский футбол перестанет быть заложником этого железного занавеса!

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Отставка Семина ляжет на репутацию несмываемым пятном
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему
Великий гол хоккеиста Боброва. Он принес СССР первое золото ЧМ
Щербакова сообщила, что не уходила от Тутберидзе
В фигурном катании изменили правила. При чем тут Загитова?
Павел Буре вошел в символическую сборную «Ванкувера» всех времен
«Феррари» объявила, что Феттель покинет команду
Капризов не сможет дебютировать в НХЛ в сезоне-2019/20
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь