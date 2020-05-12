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14:36 (мск), источник: ТАСС

«Сельта» довольна формой Смолова по итогам первой тренировки после карантина

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Испанский футбольный клуб «Сельта» остался доволен физической формой российского нападающего Федора Смолова по итогам первой тренировки после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Виго.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Сельта» со Смоловым в составе провела первую тренировку после приостановки чемпионата Испании. Решение о паузе в турнире было принято 12 марта. После почти двухмесячного перерыва занятие прошло на трех разных полях, футболисты чередовали физическую работу и упражнения с мячом. Все игроки, тренерский штаб и другие сотрудники клуба, присутствующие на базе, соблюдали протоколы безопасности, установленные руководством чемпионата и органами здравоохранения.

«Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме», — сообщили в пресс-службе «Сельты».

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского «Локомотива». В составе команды из Виго 30-летний российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского «Реала» (2:2).

5 апреля форвард вернулся из Испании в Россию, предварительно предупредив руководство «Сельты»; несмотря на это, главный тренер команды Оскар Гарсия остался недоволен решением игрока нарушить карантин во время пандемии коронавируса. Форвард сборной России вернулся в Виго 4 мая.

До вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса клубы в чемпионате Испании провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет «Барселона» (58 очков). На втором месте находится «Реал» (56 очков), на третьем — «Севилья» (47). «Сельта» располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков, ее отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

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