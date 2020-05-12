Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
17:07 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот»: Все платежи по контракту с «Манчестер Юнайтед» были осуществлены в 2018 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Контракт авиакомпании «Аэрофлот» с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» заключен до 2022 года, но все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Наверх
Источник: Reuters

«В 2020 году “Аэрофлот” платил футбольному и баскетбольному клубам ЦСКА. Других платежей спортивным клубам и командам не планировалось и не осуществлялось. Контакт с “Манчестер Юнайтед” — это старый пятилетний контракт, финальные платежи по нему осуществлены в 2018 году», — сказал Демин, отвечая на вопрос, почему авиакомпания, отказавшись от всех рекламных контрактов на фоне пандемии коронавируса, не расторгает контракт с английским клубом.

Читайте также
«Тоттенхэм» не будет продавать Кейна в МЮ за рекордную компенсацию

В конце марта стало известно, что «Аэрофлот» отказался от всех рекламных контрактов. Такое решение авиакомпании пришлось принять из-за рекордного снижения перевозок в связи с пандемией.

В 2013 году «Аэрофлот» подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», став официальным перевозчиком футбольного клуба. В 2017 году было подписано новое пятилетнее соглашение.

Контракт с футбольным клубом ЦСКА и Российским футбольным союзом в прошлом октябре был продлен на 2020 год.

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщал ТАСС, что «с учетом мирового кризиса в авиаперевозках теперь рассчитывать на спонсорство ["Аэрофлота"] невозможно». Срок контракта «Аэрофлота» и ЦСКА истекает по окончании сезона, баскетбольный клуб получал $4 млн в год. Авиакомпания и клуб сотрудничали с 2014 года.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему
Великий гол хоккеиста Боброва. Он принес СССР первое золото ЧМ
Don Balon: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука
Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
СМИ: Российский футболист оштрафован за критику правительства
«Феррари» объявила, что Феттель покинет команду
Источник: 13-летняя фигуристка ушла из группы Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь