«Аэрофлот»: Все платежи по контракту с «Манчестер Юнайтед» были осуществлены в 2018 году

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«В 2020 году “Аэрофлот” платил футбольному и баскетбольному клубам ЦСКА. Других платежей спортивным клубам и командам не планировалось и не осуществлялось. Контакт с “Манчестер Юнайтед” — это старый пятилетний контракт, финальные платежи по нему осуществлены в 2018 году», — сказал Демин, отвечая на вопрос, почему авиакомпания, отказавшись от всех рекламных контрактов на фоне пандемии коронавируса, не расторгает контракт с английским клубом.

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В конце марта стало известно, что «Аэрофлот» отказался от всех рекламных контрактов. Такое решение авиакомпании пришлось принять из-за рекордного снижения перевозок в связи с пандемией.

В 2013 году «Аэрофлот» подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», став официальным перевозчиком футбольного клуба. В 2017 году было подписано новое пятилетнее соглашение.

Контракт с футбольным клубом ЦСКА и Российским футбольным союзом в прошлом октябре был продлен на 2020 год.