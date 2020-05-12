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17:38 (мск), источник: Газета.Ру

Французский «Амьен» подаст в суд из-за досрочного завершения Лиги 1

«Амьен» намерен подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) из-за досрочного завершения Лиги 1, сообщает RMC Sport.

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Источник: AFP 2020

Об этом проинформировал президент команды Бернар Жоаннен. «Амьен» после досрочного завершения чемпионата Франции покинул высшую лигу вместе с «Тулузой».

«Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость», — заявил он.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса в конце апреля. Победителем Лиги 1 стал «ПСЖ», высший дивизион покинули «Амьен» и «Тулуза», а в следующем сезоне сыграют «Лорьян» и «Ланс».

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