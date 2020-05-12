Французский «Амьен» подаст в суд из-за досрочного завершения Лиги 1
«Амьен» намерен подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP)
«Амьен» намерен подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP)
Об этом проинформировал президент команды Бернар Жоаннен. «Амьен» после досрочного завершения чемпионата Франции покинул высшую лигу вместе с «Тулузой».
«Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость», — заявил он.
Чемпионат Франции был завершен досрочно