«Они не умирают от любви друг к другу». Португальская журналистка — о взаимоотношениях Роналду и Сарри и о любимом тренере Криша
Профессионалы.
Профессионалы.
Во время программы «Casa Juventibus» португальская журналистка Клаудия Гарсия, которая всегда была близка с Криштиану Роналду и его окружению, рассказала об отношениях между тренером «Ювентуса» и феноменом Мадейры.
Журналистка подчеркнула, что между ними существуют строго профессиональные отношения, это ее слова.
«У Криштиану Роналду и Сарри очень профессиональные отношения. Они не умирают от любви друг к другу, но они умные люди. Любимый тренер Роналду — Анчелотти».
Слова, которые подтверждают то, что было интуитивно понятно при замене форварда в матче чемпионата против «Милана» в начале этого неспокойного сезона.
Замена, причиной которой была названа травма, но Криш вышел на поле с национальной командой несколько дней спустя.
Только прямое вмешательство руководства и лично Аньелли помешали ситуации выйти