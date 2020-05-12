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20:15 (мск), источник: Sports.Ru

«Они не умирают от любви друг к другу». Португальская журналистка — о взаимоотношениях Роналду и Сарри и о любимом тренере Криша

Профессионалы.

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Источник: Reuters
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Во время программы «Casa Juventibus» португальская журналистка Клаудия Гарсия, которая всегда была близка с Криштиану Роналду и его окружению, рассказала об отношениях между тренером «Ювентуса» и феноменом Мадейры.

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Журналистка подчеркнула, что между ними существуют строго профессиональные отношения, это ее слова.

«У Криштиану Роналду и Сарри очень профессиональные отношения. Они не умирают от любви друг к другу, но они умные люди. Любимый тренер Роналду — Анчелотти».

Слова, которые подтверждают то, что было интуитивно понятно при замене форварда в матче чемпионата против «Милана» в начале этого неспокойного сезона.

Замена, причиной которой была названа травма, но Криш вышел на поле с национальной командой несколько дней спустя.

Только прямое вмешательство руководства и лично Аньелли помешали ситуации выйти из-под контроля в то время.

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