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20:28 (мск), источник: Sports.Ru

Майкл Оуэн назвал 3 величайших нападающих «Ливерпуля» всех времен

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Источник: AP 2020

Майкл Оуэн — единственный игрок «Ливерпуля», выигравший «Золотой мяч» — нападающий также забил 158 голов за 297 матчей за «красных».

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Разговаривая с Робби Сэвиджем в Savage Social, Оуэн назвал трех нападающих «Ливерпуля», которые вдохновили его и которых он считает величайшими.

«Иан Раш, конечно, держит все рекорды, был просто невероятно быстр и отлично забивал. Левая нога, правая нога, голова. Он был просто великолепен и, конечно, играл в отличной команде».

«Он был настоящей бедой в моей жизни, потому что я был фанатом “Эвертона”, и я ненавидел его, когда он забивал “Эвертону” каждые две минуты!».

«Робби Фаулер сразу приходит на ум. Я был в команде с ним в течение долгого времени в “Ливерпуле” и Англии, и он просто в высшей степени хороший страйкер. Чистые удары, он не так высок, но очень хорош».

Оуэн добавляет: «Он просто умел бить по мячу очень сильно и точно. Он был отличным финишером. Его движения были действительно хорошими».

«Конечно, Кенни Далглиш, один из величайших игроков всех времен в “Ливерпуле”. Да, он был задолго до моего времени, но смотрел его видео, он был просто великолепен. Других слов нет».

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