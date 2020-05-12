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20:53 (мск), источник: Sports.Ru

Джоэл Глейзер считает, что в МЮ есть игрок, подобный Пеле

Необычное предположение.

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Источник: РИА "Новости"

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер считает, что Антони Марсьяль может стать «ответом» клуба бразильской легенде Пеле, сообщает Evening Standard.

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Глейзеры — не самые положительные персонажи для множества фанатов «Юнайтед», но большинство из нас могут не знать явного восхищения Джоэля действиями форварда.

В издании также говорится, что бывший босс Жозе Моуринью хотел продать французского нападающего, но это решение не понравилось владельцам.

Фактически, Марсьяль, как полагают, является «любимым игроком» Джоэла Глейзера из нынешнего состава, что говорит о многом.

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