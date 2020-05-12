Джоэл Глейзер считает, что в МЮ есть игрок, подобный Пеле

Источник: РИА "Новости"

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер считает, что Антони Марсьяль может стать «ответом» клуба бразильской легенде Пеле, сообщает Evening Standard.

Глейзеры — не самые положительные персонажи для множества фанатов «Юнайтед», но большинство из нас могут не знать явного восхищения Джоэля действиями форварда.

В издании также говорится, что бывший босс Жозе Моуринью хотел продать французского нападающего, но это решение не понравилось владельцам.