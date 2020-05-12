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22:43 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня

ТАСС, 12 мая. Приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте после 24 туров.

В турнирной таблице лидирует «Порту», набравший 60 очков. Второе место занимает «Бенфика» (59 очков), третье — «Брага» (46).

Во время загрузки произошла ошибка.

В Португалии, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 27 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.

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