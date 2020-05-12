Чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте после 24 туров.

В Португалии, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 27 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.