Чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая
ТАСС, 12 мая. Приостановленный
ТАСС, 12 мая. Приостановленный
Турнир был прерван в марте после 23 туров. Решение о возобновлении было принято путем голосования представителей команд. Из 16 команд высшего дивизиона 13 проголосовали за возобновление первенства.
Отмечается, что календарь чемпионата будет опубликован в ближайшее время.
В таблице лидирует «Славия», набрав 58 очков, второе место занимает «Виктория» (50), третьим идет «Яблонец» (40).
В Чехии зафиксировано более 8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 283 человека.