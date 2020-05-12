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12 мая, источник: ТАСС

Чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая

ТАСС, 12 мая. Приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Турнир был прерван в марте после 23 туров. Решение о возобновлении было принято путем голосования представителей команд. Из 16 команд высшего дивизиона 13 проголосовали за возобновление первенства.

Отмечается, что календарь чемпионата будет опубликован в ближайшее время.

В таблице лидирует «Славия», набрав 58 очков, второе место занимает «Виктория» (50), третьим идет «Яблонец» (40).

В Чехии зафиксировано более 8 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 283 человека.

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