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12 мая, источник: Sport24

Карьеру Погба в МЮ может спасти коронавирус. Теперь Поля просто никто не купит

Вот и хорошо.

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Источник: AP 2020

Из-за коронавируса футбол поставили на паузу. Уже на этих выходных снова будут играть в Германии. Пусть и без зрителей, но Бундеслига оживет. Другие европейские чемпионаты не спешат возвращаться. Раньше июня не запустят турниры ни в Англии, ни в Испании, ни в Италии, ни в России. Ну, а Франция объявила «ПСЖ» чемпионом и закончила вообще все.

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Понятно, что это раздражает. Игроков, тренеров, болельщиков. Но, как ни странно, кому-то коронавирус может помочь. Не сама болезнь, естественно, а ситация, которая сложилась из-за нее. Финансовая ситуация. Скажем, мыльная опера «Самый несчастный человек на планете Земля — Поль Погба, которого все обижают в “МЮ”. И который вечно хочет уйти в другой топ-клуб — “Реал”, “ПСЖ” или совершить камбэк в “Ювентус”».

Слухи, что Погба все бесит в «Юнайтед», гуляют больше года. И активизируются каждое трансферное окно. Мино Райола «продавал» Поля сотни раз — кажется, во все топ-клубы мира. Но новости о том, что Погба покидает «МЮ», не влияют на реальность. В ней француз — по-прежнему игрок «Юнайтед». По-прежнему игрок, которого критикуют в режиме нон-стоп. Собственно, Поль еще и не играет из-за травмы с 2019-го.

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Но кто купит Погба после коронавируса? До всей этой вакханалии «МЮ» просил за Поля 120−150 миллионов евро. Сейчас, по информации испанских СМИ, «Реал» готов предложить от силы 75. Все клубы, считая и самые богатые, несут гигантские убытки из-за коронавируса. Нет матчей, нет дохода от продажи билетов и ТВ, почти никто не покупает атрибутику и так далее. В этой ситуации крупные трансферы в 2020-м — почти невозможны.

Смысл «Реалу» или «ПСЖ» выкладывать огромные деньги за Погба? Тем более не факт, что он их вообще стоит. Топ-клубы, скорее всего, тупо не потянут трансфер Погба. А «МЮ» нужен Поль — при всей своей противоречивости. «Юнайтед» тоже не откопает золото под газоном «Олд Траффорд» — а без крутых трансферов всегда лучше сохранить свои ценные активы.

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«У нас есть Мактоминей, Бруну Фернандеш и Погба. Впереди — Рэшфорд, Марсьяль, Джеймс или Санчо, если его купят. У “Манчестер Юнайтед” невероятные возможности. Если они обретут сплоченность — это будет команда, созданная для процветания. Нам нужен готовый Погба, он нужен этой команде. Важно понять, можно ли выстроить отношения с теми игроками, которых сейчас приобретает Сульшер. Это также зависит от Погба, но Сульшер будет усиливать команду вне зависимости от того, останется Поль в клубе или нет», — авторитетное мнение Рио Фердинанда.

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«Погба модно критиковать. Но все равно он — special player. Удивительного таланта. Да, у Поля есть минусы, недостатки, но у кого их нет? Погба нужна определенная свобода. Когда она у него есть — француз чертовски хорош. Тройка Мактоминей — Погба — Фернандеш видится мне очень перспективной. Погба сможет найти себя в этом сочетании», — слова еще одного мудрого человека, экс-защитника «МЮ» Япа Стама.

В конце концов, Погба совсем не так ужасен в обороне и не катастрофически ленив. В «МЮ» у Поля были периоды, когда он прилично отрабатывал сзади. Ну, а его эффективность в созидании — очевидная история. Притом хорош был Погба именно при Сульшере — в первых матчах нынешнего сезона. Потом — да, как бывает с Погба, он сам включил режим «полный расслабон», ну и травму получил. И слушал месяцы напролет, как Райола трубит о его возможном уходе.

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Но Погба умеет играть в бокс-ту-бокс формате. Умеет вкалывать — когда нужно. Просто очень это дело не любит. Но вспомните тот же ЧМ-2018. Погба провалился в России? Тащил свою команду вниз? Занимался фигней? Халявил на поле? Да как бы «нет» на все вопросы. Погба был одним из лучших в сборной, золотые медали — и его личный успех тоже. Окей, во Франции есть Канте, который уберется за кого угодно. Но клининговая служба Н’Голо — не единственная причина, почему Погба хорош в сборной.

Просто там он хочет играть. Мотивирован на все 200 процентов. Если в «Юнайтед» найдут способ держать Погба в тонусе — он снова станет суперзвездой мирового футбола. Футбола после коронавируса.

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Антон Матвеев

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