Карьеру Погба в МЮ может спасти коронавирус. Теперь Поля просто никто не купит
Вот и хорошо.
Вот и хорошо.
Понятно, что это раздражает. Игроков, тренеров, болельщиков. Но, как ни странно,
Слухи, что Погба все бесит в «Юнайтед», гуляют больше года. И активизируются каждое трансферное окно. Мино Райола «продавал» Поля сотни раз — кажется, во все
Но кто купит Погба после коронавируса? До всей этой вакханалии «МЮ» просил за Поля 120−150 миллионов евро. Сейчас, по информации испанских СМИ, «Реал» готов предложить от силы 75. Все клубы, считая и самые богатые, несут гигантские убытки
Смысл «Реалу» или «ПСЖ» выкладывать огромные деньги за Погба? Тем более не факт, что он их вообще стоит.
«У нас есть Мактоминей, Бруну Фернандеш и Погба. Впереди — Рэшфорд, Марсьяль, Джеймс или Санчо, если его купят. У “Манчестер Юнайтед” невероятные возможности. Если они обретут сплоченность — это будет команда, созданная для процветания. Нам нужен готовый Погба, он нужен этой команде. Важно понять, можно ли выстроить отношения с теми игроками, которых сейчас приобретает Сульшер. Это также зависит от Погба, но Сульшер будет усиливать команду вне зависимости от того, останется Поль в клубе или нет», — авторитетное мнение Рио Фердинанда.
«Погба модно критиковать. Но все равно он — special player. Удивительного таланта. Да, у Поля есть минусы, недостатки, но у кого их нет? Погба нужна определенная свобода. Когда она у него есть — француз чертовски хорош. Тройка Мактоминей — Погба — Фернандеш видится мне очень перспективной. Погба сможет найти себя в этом сочетании», — слова еще одного мудрого человека,
В конце концов, Погба совсем не так ужасен в обороне и не катастрофически ленив. В «МЮ» у Поля были периоды, когда он прилично отрабатывал сзади. Ну, а его эффективность в созидании — очевидная история. Притом хорош был Погба именно при Сульшере — в первых матчах нынешнего сезона. Потом — да, как бывает с Погба, он сам включил режим «полный расслабон», ну и травму получил. И слушал месяцы напролет, как Райола трубит о его возможном уходе.
Но Погба умеет играть в
Просто там он хочет играть. Мотивирован на все 200 процентов. Если в «Юнайтед» найдут способ держать Погба в тонусе — он снова станет суперзвездой мирового футбола. Футбола после коронавируса.
Антон Матвеев