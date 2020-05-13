Игрок «Вулверхэмптона» призвал соблюдать самоизоляцию и отправился на вечеринку с участницами телешоу
Полузащитник «Вулверхэмптона» Морган
Полузащитник «Вулверхэмптона» Морган
Через несколько часов в Snapchat появился видеоролик с вечерники в честь участниц шоу «Остров любви», на котором присуствовал футболист. Клуб планирует провести расследование по этому инциденту.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены
По данным Роспотребнадзора, в России на день 12 мая всего зарегистрировано 232 243 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.