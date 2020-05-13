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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Возобновление сезона Серии A под угрозой срыва. Медики клубов пригрозили увольнением

Возобновление сезона в чемпионате Италии находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.

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19
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По данным источника, клубные медики пригрозили отставкой из-за недовольства протоколом возобновления сезона. Правительство Италии и научный комитет подготовили протокол возобновления тренировок и матчей в Серии A, в котором юридическую ответственность за заражение игрока коронавирусом будут нести медики.

Президент Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи сообщил, что многие медики итальянских клубов готовы уйти в отставку и считают, чтобы клубы также должны нести ответственность за заражение футболистов коронавирусом.

Ранее сообщалось, что все 20 клубов лиги выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности «Торино» и «Брешия», хотят досрочно завершить сезон.

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