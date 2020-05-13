Возобновление сезона Серии A под угрозой срыва. Медики клубов пригрозили увольнением
Возобновление сезона в чемпионате Италии находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.
Возобновление сезона в чемпионате Италии находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.
По данным источника, клубные медики пригрозили отставкой
Президент Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи сообщил, что многие медики итальянских клубов готовы уйти в отставку и считают, чтобы клубы также должны нести ответственность за заражение футболистов коронавирусом.
Ранее сообщалось, что все 20 клубов лиги выразили желание доиграть нынешнюю кампанию, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о том, что некоторые из них, в частности «Торино» и «Брешия», хотят досрочно завершить сезон.