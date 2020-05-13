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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В Италии сообщили об интересе «Милана» к Артёму Дзюбе

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба попал в сферу интересов «Милана», сообщает Calciomercato.

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По данным источника, «Милан» активно обсуждает кандидатуру Дзюбы в качестве усиления линии атаки. При этом сообщается, что российский форвард уже договорился с питерским клубом о продлении контрактного соглашения на несколько лет, поэтому для того, чтобы купить игрока, «Милану» придётся сделать действительно хорошее предложение.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с питерским клубом истекает летом 2020 года. На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 13 голов.

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20 марта© Ньюстюб
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