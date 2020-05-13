В Италии сообщили об интересе «Милана» к Артёму Дзюбе

По данным источника, «Милан» активно обсуждает кандидатуру Дзюбы в качестве усиления линии атаки. При этом сообщается, что российский форвард уже договорился с питерским клубом о продлении контрактного соглашения на несколько лет, поэтому для того, чтобы купить игрока, «Милану» придётся сделать действительно хорошее предложение.