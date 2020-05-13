«Ньюкасл» готов потратить € 60 млн на возвращение Гарета Бэйла в английскую Премьер-лигу
«Ньюкасл Юнайтед», переходящий под управление к фонду из Саудовской Аравии, хочет провернуть громкий переход в летний трансферный период, сообщает Daily Mail.
«Ньюкасл Юнайтед», переходящий под управление к фонду из Саудовской Аравии, хочет провернуть громкий переход в летний трансферный период, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клуб проявляет сильную заинтересованность в трансфере 30-летнего валлийского форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла. «Ньюкасл» готов потратить € 60 млн, чтобы звезда «Королевского клуба» летом вернулась в
До недавнего времени «Ньюкасл» вряд ли мог претендовать на игрока уровня Бэйла, но их предстоящий переход к владельцу из Саудовской Аравии за € 340 млн вывел бы их на новый уровень финансирования.
Напомним, что Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком «Королевского клуба». Его зарплата составляет € 17 млн в год. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.