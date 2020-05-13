Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

В Швеции игроки не будут проходить тестирование на коронавирус перед матчами

Руководство шведской лиги отказалось от идеи обязательного тестирования игроков перед матчами, сообщает Associated Press.

Наверх
Источник: AP 2020

Игроки будут сдавать опросные листы с оценкой собственного самочувствия и отправлять их на почту клубным докторам не менее чем за два часа до тренировочного занятия или прибытия на игру. Именно клубный врач будет принимать решение о допуске игрока к матчу.

Ожидается, что на этой неделе власти решат, могут ли две лучшие шведские лиги стартовать в следующем месяце. Они надеются начать матчи 14 июня, более чем через два месяца после первоначально запланированной даты старта.

По данным на 12 мая, в Швеции выявлено 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 3313 смертей. При этом из числа заразившихся излечился 4971 человек.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Футболисты РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей
В Италии сообщили об интересе «Милана» к Дзюбе
Возобновление сезона Серии A под угрозой срыва
Шарапова не вошла в топ-20 теннисисток WTA за последние 10 лет
Месси и Роналду не вошли в сборную лучших исполнителей штрафных
Вратарь опроверг информацию о штрафе за критику правительства РФ
«Ньюкасл» готов потратить 60 млн на возвращение Бэйла в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь