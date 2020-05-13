В Швеции игроки не будут проходить тестирование на коронавирус перед матчами
Руководство шведской лиги отказалось от идеи обязательного тестирования игроков перед матчами, сообщает Associated Press.
Руководство шведской лиги отказалось от идеи обязательного тестирования игроков перед матчами, сообщает Associated Press.
Игроки будут сдавать опросные листы с оценкой собственного самочувствия и отправлять их на почту клубным докторам не менее чем за два часа до тренировочного занятия или прибытия на игру. Именно клубный врач будет принимать решение о допуске игрока к матчу.
Ожидается, что на этой неделе власти решат, могут ли две лучшие шведские лиги стартовать в следующем месяце. Они надеются начать матчи 14 июня, более чем через два месяца после первоначально запланированной даты старта.
По данным на 12 мая, в Швеции выявлено 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 3313 смертей. При этом из числа заразившихся излечился 4971 человек.