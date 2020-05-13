Лидеры команд АПЛ из-за коронавируса боятся тренироваться

Команды должны приступить к тренировкам в понедельник. Некоторые игроки сообщили руководству, что опасаются заразиться и не выйдут на занятия. Они думают, что лучше всего подождать, пока ситуация не нормализуется. Футболисты раздосадованы тем, что при принятии решения не учли их мнения. Также они считают, что уделяется недостаточное внимание контролю здоровья.