Чемпионат Австрии по футболу возобновится в июне
Стали известны сроки возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата Австрии по футболу, который был приостановлен
Стали известны сроки возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата Австрии по футболу, который был приостановлен
Как сообщается на сайте Международной ассоциации спортивных журналистов, первые матчи первенства после паузы пройдут в июне. Ожидается, что команды вновь выйдут на поле в первые выходные месяца — 6 и 7 июня. Об этом заявили министр спорта Австрии Венер Коглер и министр здравоохранения Рудольф Аншобер.
Отмечается, что все участники соревнований будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции. Те, у кого будет выявлен COVID-19, будут отправлены на двухнедельный карантин. Все матчи будут проходить без зрителей.
Что касается Кубка Австрии, финальный матч между «Ред Булл Зальцбург» и «Аустрией» должен состояться в период с 30 мая по 1 июня.