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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионат Австрии по футболу возобновится в июне

Стали известны сроки возобновления нынешнего розыгрыша чемпионата Австрии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщается на сайте Международной ассоциации спортивных журналистов, первые матчи первенства после паузы пройдут в июне. Ожидается, что команды вновь выйдут на поле в первые выходные месяца — 6 и 7 июня. Об этом заявили министр спорта Австрии Венер Коглер и министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

Отмечается, что все участники соревнований будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции. Те, у кого будет выявлен COVID-19, будут отправлены на двухнедельный карантин. Все матчи будут проходить без зрителей.

Что касается Кубка Австрии, финальный матч между «Ред Булл Зальцбург» и «Аустрией» должен состояться в период с 30 мая по 1 июня.

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