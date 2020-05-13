Игроки и сотрудники «Эльче» объявили забастовку из-за сокращения зарплат
Футболисты «Эльче», выступающего в сегунде (второй по силе дивизион чемпионата Испании), объявили забастовку и отказываются тренироваться
Футболисты «Эльче», выступающего в сегунде (второй по силе дивизион чемпионата Испании), объявили забастовку и отказываются тренироваться
Как отмечается, игроки протестуют против сокращения зарплат на 30%, принятого ранее. Футболисты «Эльче» прошли общекомандное тестирование на коронавирус и вернулись к индивидуальным тренировкам, рассчитывая, что руководство клуба пересмотрит вопрос о сокращении выплат, но в итоге боссы «Эльче» не пошли навстречу игрокам, после чего те отказались выполнять свои обязанности.
Забастовку футболистов поддержали и другие сотрудники клуба, которые отказались от выхода на свои рабочие места.
Чемпионат Испании во всех профессиональных дивизионах был прерван
«Эльче» в настоящее время идет на шестом месте в турнирной таблице сегунды, претендуя на участие в