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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки и сотрудники «Эльче» объявили забастовку из-за сокращения зарплат

Футболисты «Эльче», выступающего в сегунде (второй по силе дивизион чемпионата Испании), объявили забастовку и отказываются тренироваться из-за сокращения зарплат, связанного с ситуацией с коронавирусом, сообщает As.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, игроки протестуют против сокращения зарплат на 30%, принятого ранее. Футболисты «Эльче» прошли общекомандное тестирование на коронавирус и вернулись к индивидуальным тренировкам, рассчитывая, что руководство клуба пересмотрит вопрос о сокращении выплат, но в итоге боссы «Эльче» не пошли навстречу игрокам, после чего те отказались выполнять свои обязанности.

Забастовку футболистов поддержали и другие сотрудники клуба, которые отказались от выхода на свои рабочие места.

Чемпионат Испании во всех профессиональных дивизионах был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. На прошлой неделе команды получили разрешение возобновить тренировочный процесс, а возобновление сезона ожидается в июне.

«Эльче» в настоящее время идет на шестом месте в турнирной таблице сегунды, претендуя на участие в плей-офф за повышение в классе.

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