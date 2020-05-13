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19:47 (мск), источник: Sport24

Владельцы «Манчестер Сити» готовы приобрести клуб в России

Компания City Football Group (CFG), владеющая «Манчестер Сити», рассчитывает приобрести футбольный клуб в России, утверждает «РБ-Спорт».

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Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур. Организация управляет девятью клубами по всему миру — английский «Манчестер Сити», австралийский «Мельбурн Сити», уругвайский «Монтевидео Сити», американский «Нью-Йорк Сити», индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирона», японский «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и недавно купленный бельгийский «Ломмел».

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«Сейчас компания заинтересована российским футбольным рынком. В CFG были впечатлены организацией и проведением чемпионата мира в стране и интересом населения к футболу. В феврале холдинг через посредников уже провел переговоры с одним из российских клубов. Но на тот момент они были приостановлены из-за проблем “Манчестер Сити” с финансовым фэйр-плей и последующей пандемией коронавируса. City Football Group в первую очередь рассматривает в России клубы высшей лиги. Компания готова приобрести часть акций и вложиться в команду», — пишет источник.

Напомним, что в феврале арбитражная палата УЕФА установила, что «Манчестер Сити» допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового фэйр-плей, завысив доходы от спонсорства в своей бухгалтерии и в отчетах о безубыточности, поданных в УЕФА в 2012—2016 годах. В результате арбитражная палата наложила дисциплинарные меры на «Манчестер Сити» и определила, что он должен быть отстранен от участия в любых клубных соревнованиях УЕФА на два ближайших сезона (2020/21 и 2021/22), а также заплатить штраф в размере 30 млн евро.

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