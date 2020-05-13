Владельцы «Манчестер Сити» готовы приобрести клуб в России

Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур. Организация управляет девятью клубами по всему миру — английский «Манчестер Сити», австралийский «Мельбурн Сити», уругвайский «Монтевидео Сити», американский «Нью-Йорк Сити», индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирона», японский «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и недавно купленный бельгийский «Ломмел».

«Сейчас компания заинтересована российским футбольным рынком. В CFG были впечатлены организацией и проведением чемпионата мира в стране и интересом населения к футболу. В феврале холдинг через посредников уже провел переговоры с одним из российских клубов. Но на тот момент они были приостановлены из-за проблем “Манчестер Сити” с финансовым фэйр-плей и последующей пандемией коронавируса. City Football Group в первую очередь рассматривает в России клубы высшей лиги. Компания готова приобрести часть акций и вложиться в команду», — пишет источник.