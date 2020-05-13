Владельцы «Манчестер Сити» готовы приобрести клуб в России
Компания City Football Group (CFG), владеющая «Манчестер Сити», рассчитывает приобрести футбольный клуб в России, утверждает «РБ-Спорт».
Компания City Football Group (CFG), владеющая «Манчестер Сити», рассчитывает приобрести футбольный клуб в России, утверждает «РБ-Спорт».
Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур. Организация управляет девятью клубами по всему миру — английский «Манчестер Сити», австралийский «Мельбурн Сити», уругвайский «Монтевидео Сити», американский «Нью-Йорк Сити», индийский «Мумбаи Сити», испанская «Жирона», японский «Йокогама», китайский «Сычуань Цзюню» и недавно купленный бельгийский «Ломмел».
«Сейчас компания заинтересована российским футбольным рынком. В CFG были впечатлены организацией и проведением чемпионата мира в стране и интересом населения к футболу. В феврале холдинг через посредников уже провел переговоры с одним из российских клубов. Но на тот момент они были приостановлены
Напомним, что в феврале арбитражная палата УЕФА установила, что «Манчестер Сити» допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового