Деле Алли ударили в лицо и угрожали ножом во время ограбления

Источник: РИА "Новости"

Ночью в среду грабители ворвались в дом игрока в Барнете. Футболисту угрожали ножом и ударили в лицо. Преступники забрали ювелирные украшения и часы.

Деле Алли получил незначительные травмы лица. Кроме него в доме находились его брат и еще несколько человек.