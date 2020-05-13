Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
23:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Деле Алли ударили в лицо и угрожали ножом во время ограбления

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Деле Алли стал жертвой ограбления, сообщает Daily Mail.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ночью в среду грабители ворвались в дом игрока в Барнете. Футболисту угрожали ножом и ударили в лицо. Преступники забрали ювелирные украшения и часы.

Деле Алли получил незначительные травмы лица. Кроме него в доме находились его брат и еще несколько человек.

Дом 24-летнего футболиста оборудован системой видеонаблюдения. Материалы переданы в полицию, которая проводит расследование. На данный момент никто не арестован.

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Обаятельная подружка Юлии Ефимовой чертовски хороша
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 мая
Что означает отмена приговора Мамаеву и Кокорину
Артем Дзюба рассказал, кого считает лучшим нападающим в истории
Тренер Фергюсона объяснил первое поражение бойца за восемь лет
Шлеменко высмеял Тактарова, бросившего вызов Майку Тайсону
Лаура Дальмайер: В каком-то смысле Олимпиада является фальшивкой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь