Деле Алли ударили в лицо и угрожали ножом во время ограбления
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Деле Алли стал жертвой ограбления, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Деле Алли стал жертвой ограбления, сообщает Daily Mail.
Ночью в среду грабители ворвались в дом игрока в Барнете. Футболисту угрожали ножом и ударили в лицо. Преступники забрали ювелирные украшения и часы.
Деле Алли получил незначительные травмы лица. Кроме него в доме находились его брат и еще несколько человек.
Дом 24-летнего футболиста оборудован системой видеонаблюдения. Материалы переданы в полицию, которая проводит расследование. На данный момент никто не арестован.