Бундесдрим: как в Германии начнут возобновлять футбольный сезон

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Германия первой осмелилась начать рестарт своего футбольного чемпионата после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Уже в эти выходные состоятся первые матчи бундеслиги. Игры будут проходить без зрителей и с беспрецедентными требованиями по части организации. От того, насколько успешным будет возобновление сезона в Германии, отчасти зависит и судьба остальных чемпионатов, в том числе российской премьер-лиги.

Первооткрыватели

Германия занимает восьмое место в мире по количеству официально зарегистрированных заболевших COVID-19 — 173 516 человек. При этом показатель смертности в стране достаточно низкий — 7776 человек. Еще с 20 апреля немцы начали смягчать режим самоизоляции. Но о возвращении к полноценной жизни говорить пока рано.

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Тем не менее, Германия первой из крупных европейских стран решилась на возобновление футбольного сезона. Хотя уже сейчас Англия, Испания и Италия заявляют, что тоже доиграют свои чемпионаты. Но их рестарт запланирован, самое раннее, на начало лета. В России судьбу сезона решат 15 мая на заседании исполкома РФС. А во Франции и Нидерландах уже официально приняли решение о досрочном завершении своих чемпионатов.

— Бундеслига — это большая финансовая машина, — отметил в беседе с «Известиями» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков, который долгое время выступал в Германии. — Там все завязано на контрактах с ТВ и остальными спонсорами. Думаю, экономическая составляющая сыграла свою роль в принятии решения о возобновлении немецкого чемпионата. Кроме того, ситуация с вирусом в стране улучшается. Ну и даже в мое время шутили, что Германия без футбола погибнет. Болельщики уже настолько соскучились, что готовы смотреть матчи хотя бы по телевизору.

Хотя бы так

Бундеслига проделала огромную работу, чтобы добиться от властей разрешения на возобновление сезона. Был составлен новый регламент с очень жесткими требованиями к проведению матчей. Его опробуют уже в эти выходные. Командам разрешили проводить встречи на своих домашних стадионах, но, конечно, без болельщиков на трибунах.

Всего на играх сможет присутствовать 322 человека. При этом на поле или вблизи него смогут находиться только 98 человек. Речь идет о самих футболистах, тренерах, судьях и различном персонале. Остальная квота распределяется между работниками стадиона, журналистами и вещателями. И никаких исключений быть не может.

Из-за коронавируса придется отказаться от множества привычных, традиционных вещей. Например, теперь участники команды не будут приезжать на матч все вместе на одном автобусе. Допускается заезд в микроавтобусах или личном транспорте. Но если футболист едет на своем автомобиле, он должен делать это в одиночку.

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От традиционных рукопожатий большинство топовых лиг Европы отказалось еще в последних турах перед уходом на паузу. Теперь требуется минимизировать контакты даже со своими одноклубниками. Например, основной состав будет переодеваться в раздевалке отдельно от запасных. Нельзя делать командные снимки перед игрой и коллективно праздновать забитые мячи. На скамейке запасных нужно сидеть через одного.

На матч все футболисты и остальные задействованные лица будут приезжать в масках. Но перед выходом на поле их, естественно, снимут. Все игроки бундеслиги станут проходить тесты на коронавирус раз в неделю. В момент захода на стадион каждому измерят температуру. При малейших подозрениях на заболевание человека не пустят на матч.

— Сложно оценивать правильность решения о возобновлении сезона в Германии, но это точно хорошая новость для всех любителей футбола, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Уверен, что там взвесили все за и против, полностью проанализировали ситуацию в стране, поэтому и приняли решение стартовать. Ждем, когда и у нас все наладится, и мы тоже сможем возобновить наш чемпионат. А пока будем лицезреть немецкий футбол.

Важный опыт

На Германии лежит большая ответственность. Многие люди по-прежнему опасаются массовых мероприятий. А в нынешних реалиях матч с участием более чем 300 человек теоретически — крайне рискованное событие. Если после игр будет зафиксирована вспышка коронавируса, последствия могут быть очень серьезными. Скорее всего, это заставит забыть о футболе еще на долгое время.

Думаю, в бундеслиге все пройдет гладко. В Германии народ дисциплинированный. Сама эпидемия у них прошла в достаточно легком режиме. Насколько я знаю от людей, которые там живут, многие ограничительные меры уже сняты. Считаю, что и наш чемпионат без зрителей можно было бы уже возобновить. Не думаю, что футболисты на поле как-то сильно друг друга перезаражают. Главное, проводить тестирования, и всё будет нормально. Андрей Червиченко