Бундесдрим: как в Германии начнут возобновлять футбольный сезон
Судьба РПЛ и остальных топовых лиг во многом зависит от немецкого опыта.
Судьба РПЛ и остальных топовых лиг во многом зависит от немецкого опыта.
Германия первой осмелилась начать рестарт своего футбольного чемпионата после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Уже в эти выходные состоятся первые матчи бундеслиги. Игры будут проходить без зрителей и с беспрецедентными требованиями по части организации. От того, насколько успешным будет возобновление сезона в Германии, отчасти зависит и судьба остальных чемпионатов, в том числе российской
Германия занимает восьмое место в мире по количеству официально зарегистрированных заболевших COVID-19 — 173 516 человек. При этом показатель смертности в стране достаточно низкий — 7776 человек. Еще с 20 апреля немцы начали смягчать режим самоизоляции. Но о возвращении к полноценной жизни говорить пока рано.
Тем не менее, Германия первой из крупных европейских стран решилась на возобновление футбольного сезона. Хотя уже сейчас Англия, Испания и Италия заявляют, что тоже доиграют свои чемпионаты. Но их рестарт запланирован, самое раннее, на начало лета. В России судьбу сезона решат 15 мая на заседании исполкома РФС. А во Франции и Нидерландах уже официально приняли решение о досрочном завершении своих чемпионатов.
— Бундеслига — это большая финансовая машина, — отметил в беседе с «Известиями»
Бундеслига проделала огромную работу, чтобы добиться от властей разрешения на возобновление сезона. Был составлен новый регламент с очень жесткими требованиями к проведению матчей. Его опробуют уже в эти выходные. Командам разрешили проводить встречи на своих домашних стадионах, но, конечно, без болельщиков на трибунах.
От традиционных рукопожатий большинство топовых лиг Европы отказалось еще в последних турах перед уходом на паузу. Теперь требуется минимизировать контакты даже со своими одноклубниками. Например, основной состав будет переодеваться в раздевалке отдельно от запасных. Нельзя делать командные снимки перед игрой и коллективно праздновать забитые мячи. На скамейке запасных нужно сидеть через одного.
На матч все футболисты и остальные задействованные лица будут приезжать в масках. Но перед выходом на поле их, естественно, снимут. Все игроки бундеслиги станут проходить тесты на коронавирус раз в неделю. В момент захода на стадион каждому измерят температуру. При малейших подозрениях на заболевание человека не пустят на матч.
— Сложно оценивать правильность решения о возобновлении сезона в Германии, но это точно хорошая новость для всех любителей футбола, — заявил «Известиям»
На Германии лежит большая ответственность. Многие люди
Думаю, в бундеслиге все пройдет гладко. В Германии народ дисциплинированный. Сама эпидемия у них прошла в достаточно легком режиме. Насколько я знаю от людей, которые там живут, многие ограничительные меры уже сняты. Считаю, что и наш чемпионат без зрителей можно было бы уже возобновить. Не думаю, что футболисты на поле
как-тосильно друг друга перезаражают. Главное, проводить тестирования, и всё будет нормально.
Несмотря на то, что бундеслига еще не стартовала, ее опыт по разработке регламентов берет за основу большинство стран Европы. В том числе и Россия.