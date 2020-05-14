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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Экс-футболист сборной Аргентины Лавесси стал жертвой шантажистов

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси стал жертвой шантажа со стороны злоумышленников, которые пригрозили опубликовать материалы интимного характера с его участием, сообщает La Nacion.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает издание, неизвестные требуют от него и его подруги 5 тысяч долларов за каждую фотографию и видеозапись, которыми они располагают.

«Они начали писать ему с двух аккаунтов в Instagram, но не только ему, но и девушке, бразильской модели Наталье Борхес. Эти люди говорят ему, что у них есть видео, они предоставили информацию о контенте, так что это заслуживает доверия. Хотя, если бы угрозы были ложными, это всё равно считалось бы вымогательством», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Лавесси обратился к своему адвокату, в итоге были поданы две жалобы в прокуратуру — вымогательство и обнародование личных фотографий.

Лавесси на клубном уровне выступал в Европе за «ПСЖ» и итальянский «Наполи», в составе национальной команды стал вице-чемпионом мира в 2014 году.

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