СМИ: Экс-футболист сборной Аргентины Лавесси стал жертвой шантажистов

«Они начали писать ему с двух аккаунтов в Instagram, но не только ему, но и девушке, бразильской модели Наталье Борхес. Эти люди говорят ему, что у них есть видео, они предоставили информацию о контенте, так что это заслуживает доверия. Хотя, если бы угрозы были ложными, это всё равно считалось бы вымогательством», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.