СМИ: Экс-футболист сборной Аргентины Лавесси стал жертвой шантажистов

Как отмечает издание, неизвестные требуют от него и его подруги 5 тысяч долларов за каждую фотографию и видеозапись, которыми они располагают.
«Они начали писать ему с двух аккаунтов в Instagram, но не только ему, но и девушке, бразильской модели Наталье Борхес. Эти люди говорят ему, что у них есть видео, они предоставили информацию о контенте, так что это заслуживает доверия. Хотя, если бы угрозы были ложными, это всё равно считалось бы вымогательством», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Лавесси обратился к своему адвокату, в итоге были поданы две жалобы в прокуратуру — вымогательство и обнародование личных фотографий.
Лавесси на клубном уровне выступал в Европе за «ПСЖ» и итальянский «Наполи», в составе национальной команды стал вице-чемпионом мира в 2014 году.