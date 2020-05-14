Адвокаты Роналдинью надеются, что бразильца отпустят на родину
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью уже более 70 дней находится под стражей в Парагвае за использование поддельного паспорта и возможную схему отмывания денег.
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью уже более 70 дней находится под стражей в Парагвае за использование поддельного паспорта и возможную схему отмывания денег.
Адвокаты бразильца рассчитывают на скорее возвращение игрока на родину.
— Мы надеемся, что обвинение будет удовлетворено и позволит Роналдинью и его братувернуться в свою страну, в Бразилию, — приводит AFP слова адвоката
В начале марта 40-летний бразилец и его брат оказались в тюрьме