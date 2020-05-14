Адвокаты Роналдинью надеются, что бразильца отпустят на родину

— Мы надеемся, что обвинение будет удовлетворено и позволит Роналдинью и его братувернуться в свою страну, в Бразилию, — приводит AFP слова адвоката экс-футболиста. — У нас нет иного выбора, кроме как ждать завершения расследования.

В начале марта 40-летний бразилец и его брат оказались в тюрьме из-за того, что пересекли парагвайскую границу с поддельными документами. Через 32 дня после ареста Роналдинью и его брат были помещены под домашний арест в одной из гостиниц Асунсьона (столица Парагвая).