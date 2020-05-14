Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Адвокаты Роналдинью надеются, что бразильца отпустят на родину

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью уже более 70 дней находится под стражей в Парагвае за использование поддельного паспорта и возможную схему отмывания денег.

Наверх
Источник: AP 2020

Адвокаты бразильца рассчитывают на скорее возвращение игрока на родину.

— Мы надеемся, что обвинение будет удовлетворено и позволит Роналдинью и его братувернуться в свою страну, в Бразилию, — приводит AFP слова адвоката экс-футболиста. — У нас нет иного выбора, кроме как ждать завершения расследования.

В начале марта 40-летний бразилец и его брат оказались в тюрьме из-за того, что пересекли парагвайскую границу с поддельными документами. Через 32 дня после ареста Роналдинью и его брат были помещены под домашний арест в одной из гостиниц Асунсьона (столица Парагвая).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Приговор Кокорину и Мамаеву отменили!
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Слуцкий: Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий
Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет в сентябре
Рассечение на ноге и победа белоруса. Как прошел очередной UFC
«Барселона» исключает возвращение Неймара
12 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА (фото)
Более 300 фанатских организаций требуют не проводить матчи
10 известных безработных футболистов. Пятеро из них играли в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь