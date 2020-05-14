Фанаты против возобновления футбола. Более 300 фанатских организаций требуют не проводить матчи из-за коронавируса
Более 300
Более 300
Причиной такого поступка является пандемия коронавируса.
«Общественное здравоохранение является первой и единственной целью каждого. Мы считаем, что абсолютная остановка европейского футбола более чем разумна», — говорится в заявлении.
Под документом поставили свои подписи в том числе фанаты «Баварии», «Севильи», «Валенсии», «Штутгарта», «Спортинга», «Пармы», «Наполи», «Ювентуса», «Дженоа», «Удинезе».
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены
По данным Роспотребнадзора, в России на день 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.