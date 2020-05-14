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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты против возобновления футбола. Более 300 фанатских организаций требуют не проводить матчи из-за коронавируса

Более 300 фан-объединений, представляющих более 150 европейских клубов, объединились с требованием, чтобы футбол не вернулся в обозримом будущем.

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Причиной такого поступка является пандемия коронавируса.

«Общественное здравоохранение является первой и единственной целью каждого. Мы считаем, что абсолютная остановка европейского футбола более чем разумна», — говорится в заявлении.

Под документом поставили свои подписи в том числе фанаты «Баварии», «Севильи», «Валенсии», «Штутгарта», «Спортинга», «Пармы», «Наполи», «Ювентуса», «Дженоа», «Удинезе».

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Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 13 на 14 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 421 198 человек. Умерших — 297 533, выздоровевших — 1 654 305.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

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