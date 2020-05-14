В европейском клубе казахстанца Меркеля сократили зарплаты и бюджет

Игроки, персонал и руководство поддерживают решение клуба. В минувший понедельник сотрудники были проинформированы о принятых мерах. На следующей неделе с ними будут проведены переговоры, в том числе и по вопросу возврата заработной платы.

«Мы находимся на этапе, который требует преданности от всех, кто заботится о клубе. Несмотря на досадное известие, готовность игроков и персонала пойти навстречу, к счастью, велика. Они думают только о клубе. Конечно, мы, как руководство, тоже вносим свой вклад, принимая эти меры. Собеседования с сотрудниками нашего офиса начнутся на следующей неделе. Это больно, но мы должны помнить о великой важности. Эти меры будут действовать до тех пор, пока игры проводятся без зрителей.

Мы делаем большие деньги на наших ликвидных активах. Кроме того, в настоящее время мы учитываем сокращение нашего бюджета с 20 до 40 процентов. Мы должны приложить все усилия со всеми, кто причастен к клубу «Хераклес», — сказал генеральный менеджер клуба Роб Туссен.

Ранее стало известно, что «Хераклес» предложил Меркулю новый контракт. Текущее соглашение хавбека с нидерландским клубом истекает этим летом.