Легионер «Астаны» вложил деньги в покупку европейского клуба

Портал gsp.ro сообщает, что нынешний владелец «Динамо» Ионуц Негойцэ ведет переговоры о продаже клуба с различными бизнесменами из Испании. При этом ультрас клуба из Бухареста явно против такого сценария и для этого создали программу по сбору денег, чтобы выкупить клуб самостоятельно. Для того, чтобы стать членом организации, необходимо жертвовать 1948 евро каждый год. Игрок «Астаны» уже сделал это, поклонники «Динамо» оценили поступок, написав следующее сообщение игроку:

«Дорин сделал жест в сторону клуба, который поднял его, где его любили, кто верил в него и кто пел для него. Сообщество тех, кто не забыл, что они прошли через “Динамо”, растет. Мы ждали всех, кому клуб дал шанс утвердиться и стать важными именами в футболе».

Поклонники «Динамо» продолжают собирать деньги и утверждают, что выкупят клуб у нынешнего владельца, когда количество подписанных на их программу будет превышать 10000 болельщиков, на данный момент их 5500.