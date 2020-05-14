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12:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Следующий сезон в АПЛ может пройти без зрителей

Сезон-2020/21 может пройти без зрителей, сообщает Mirror.

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Источник: AP 2020

В правительстве Великобритании пояснили, что матчи будут проходить без болельщиков, пока не разработают вакцину от коронавируса.

Предполагается, что она может появиться в феврале следующего года. Также потребуется время на ее распространение. Премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что вакцину могут никогда не найти.

Игра без болельщиков может отрицательно сказаться на тех клубах, которые сильно зависят от продаж билетов и других доходов с матчей. Телекомпании уже пригрозили попросить скидку, если встречи будут без зрителей.

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