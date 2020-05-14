Следующий сезон в АПЛ может пройти без зрителей

Источник: AP 2020

В правительстве Великобритании пояснили, что матчи будут проходить без болельщиков, пока не разработают вакцину от коронавируса.

Предполагается, что она может появиться в феврале следующего года. Также потребуется время на ее распространение. Премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что вакцину могут никогда не найти.