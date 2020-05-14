Клубная солянка. Самые дорогие футболисты КПЛ-2020 по линиям

Из-за пандемии коронавируса произошла корректировка цен на футболистов по всему миру. Несмотря на это, некоторые игроки из казахстанской премьер-лиги сохранили свои места в рейтинге «самых дорогих». Правда, сравнение по линиям получилось довольно интересным, о чем более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.