Клубная солянка. Самые дорогие футболисты КПЛ-2020 по линиям

Так, в списке самых дорогих вратарей КПЛ лидерство разделили Стас Покатилов («Кайрат») и Дмитрий Непогодов («Астана»). Их рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оказалась одинаковой — 1,4 миллиона евро. В тройку также попал страж ворот «Тобола» Игорь Шацкий — 650 тысяч евро.
Среди защитников доминируют Дмитрий Шомко («Астана») — 2 миллиона евро, Дино Миканович («Кайрат») — 1,4 миллиона евро, Гафуржан Суюмбаев («Кайрат») и Раде Дугалич («Кайрат») — по 1,3 миллиона евро.
В средней линии первая строчка принадлежит Яцеку Гуральски («Кайрат») — 2,4 миллиона евро, второе и третье места разделили Абдуллаи Диакате («Ордабасы») и Иван Маевский («Астана») — по 1,2 миллиона евро.
У нападающих/вингеров с первого по третье места оказались за Марином Томасовым («Астана») — 2,8 миллиона евро, Адеринсолой Эсеолой («Кайрат») — 2,5 миллиона евро и Романом Муртазаевым («Тобол») — 2 миллиона евро.
Отметим, что в КПЛ-2020 были сыграны два тура, а также некоторые перенесенные матчи, после чего сезон прервали