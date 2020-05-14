Восемь членов ФК «Бешикташ» сдали положительный тест на COVID-19
У восьми членов стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» тест на коронавирус оказался положительным, сообщается на сайте турецкой команды.
У восьми членов стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» тест на коронавирус оказался положительным, сообщается на сайте турецкой команды.
Тестирование игроков, тренеров и персонала «Бешикташа» было проведено 13 мая. Лечение и наблюдение за людьми, сдавшими положительный тест, осуществляется в соответствии с установленными процедурами. Их имена не называются.
Ранее 9 мая «Бешикташ» сообщил, что футболист и сотрудник клуба, чьи имена также не назывались, сдали положительные тесты на коронавирус.