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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Восемь членов ФК «Бешикташ» сдали положительный тест на COVID-19

У восьми членов стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» тест на коронавирус оказался положительным, сообщается на сайте турецкой команды.

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Тестирование игроков, тренеров и персонала «Бешикташа» было проведено 13 мая. Лечение и наблюдение за людьми, сдавшими положительный тест, осуществляется в соответствии с установленными процедурами. Их имена не называются.

Ранее 9 мая «Бешикташ» сообщил, что футболист и сотрудник клуба, чьи имена также не назывались, сдали положительные тесты на коронавирус.

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