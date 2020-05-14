«Иртыш» может сняться с КПЛ из-за долгов
ФК «Иртыш» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу среди
ФК «Иртыш» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу среди
По словам Скакова, дальнейшее участие «Иртыша» в КПЛ находится под угрозой
«Я, как и все наши земляки, очень болею за наш ФК “Иртыш”. Но на сегодня мы не имеем источника финансирования на покрытие расходов, связанных с выплатой зарплат легионерам. Это ставит под угрозу возможность участия нашего клуба в
Скаков отметил, что так как команда находится в непростом положении, он считает меры по сокращению зарплат справедливыми.
«На сегодняшний день в стране весь МСБ практически остановился, люди получали по 42 500 тенге. Почему футболисты не могут сократить зарплаты со своих миллионов до 42 500 тенге? Я считаю, что абсолютно справедливо. Все это было в рамках правового поля. Иначе бы получилось, что футболисты
Напомним, в начале апреля стали известны результаты аудита деятельности клуба. По его итогам выявлены многочисленные нарушения в деятельности клуба. В том числе недостоверность налоговой отчетности, в связи с чем задолженность клуба по неуплаченным налогам составляет 973,9 миллиона тенге.
В КПЛ-2020 года «Иртыш» успел провести два матча. Сначала павлодарцы в гостях уступили «Кайсару», а затем дома сыграли вничью с командой «Кызыл-Жар СК».