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16:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» может сняться с КПЛ из-за долгов

ФК «Иртыш» может сняться с чемпионата Казахстана по футболу среди команд-премьер-лиги. Об этом во время пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает pavlodarnews.kz. Также глава региона высказал свое мнение по поводу сокращения зарплат футболистам до минимальных.

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По словам Скакова, дальнейшее участие «Иртыша» в КПЛ находится под угрозой из-за накопившихся долгов.

«Я, как и все наши земляки, очень болею за наш ФК “Иртыш”. Но на сегодня мы не имеем источника финансирования на покрытие расходов, связанных с выплатой зарплат легионерам. Это ставит под угрозу возможность участия нашего клуба в премьер-лиге. Поэтому Управление спорта совместно с Федерацией футбола работает над поиском оптимального решения по выходу клуба из кризисной ситуации», — сказал аким.

Скаков отметил, что так как команда находится в непростом положении, он считает меры по сокращению зарплат справедливыми.

«На сегодняшний день в стране весь МСБ практически остановился, люди получали по 42 500 тенге. Почему футболисты не могут сократить зарплаты со своих миллионов до 42 500 тенге? Я считаю, что абсолютно справедливо. Все это было в рамках правового поля. Иначе бы получилось, что футболисты по-прежнему зарабатывают миллионы, но нет ни футбольных матчей, ни полноценных тренировок», — сказал Скаков.

Напомним, в начале апреля стали известны результаты аудита деятельности клуба. По его итогам выявлены многочисленные нарушения в деятельности клуба. В том числе недостоверность налоговой отчетности, в связи с чем задолженность клуба по неуплаченным налогам составляет 973,9 миллиона тенге.

В КПЛ-2020 года «Иртыш» успел провести два матча. Сначала павлодарцы в гостях уступили «Кайсару», а затем дома сыграли вничью с командой «Кызыл-Жар СК».

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