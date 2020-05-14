«Иртыш» может сняться с КПЛ из-за долгов

По словам Скакова, дальнейшее участие «Иртыша» в КПЛ находится под угрозой из-за накопившихся долгов.

«Я, как и все наши земляки, очень болею за наш ФК “Иртыш”. Но на сегодня мы не имеем источника финансирования на покрытие расходов, связанных с выплатой зарплат легионерам. Это ставит под угрозу возможность участия нашего клуба в премьер-лиге. Поэтому Управление спорта совместно с Федерацией футбола работает над поиском оптимального решения по выходу клуба из кризисной ситуации», — сказал аким.

Скаков отметил, что так как команда находится в непростом положении, он считает меры по сокращению зарплат справедливыми.

«На сегодняшний день в стране весь МСБ практически остановился, люди получали по 42 500 тенге. Почему футболисты не могут сократить зарплаты со своих миллионов до 42 500 тенге? Я считаю, что абсолютно справедливо. Все это было в рамках правового поля. Иначе бы получилось, что футболисты по-прежнему зарабатывают миллионы, но нет ни футбольных матчей, ни полноценных тренировок», — сказал Скаков.

Напомним, в начале апреля стали известны результаты аудита деятельности клуба. По его итогам выявлены многочисленные нарушения в деятельности клуба. В том числе недостоверность налоговой отчетности, в связи с чем задолженность клуба по неуплаченным налогам составляет 973,9 миллиона тенге.