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16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Украины возобновится 30 мая

Чемпионат Украины-2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 30 мая, сообщает официальный сайт киевского «Динамо».

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Источник: AP 2020

В заявлении на сайте киевлян говорится, что поединки пройдут без зрителей. Согласно расписанию, «Динамо» встретится с «Шахтером». В данный момент время и место проведения матчей неизвестно, об этом будет сообщено дополнительно.

После 23 туров чемпионата Украины-2019/20 турнирную таблицу возглавляет «Шахтер» с 59 очками. «Динамо» занимает вторую строчку с 46 очками, опережая идущую третьей луганскую «Зарю» по дополнительным показателям.

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