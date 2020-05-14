«Едва не стали чемпионами». Где сейчас оказались тренеры, сотворившие сенсацию в КПЛ-2011

Но перед этим вспомним, что судьба чемпионского титула была предрешена за два тура до конца чемпионата-2011. Свой ключевой матч «Жетысу» проиграл в 31-м туре на своем поле прямому конкуренту «Шахтеру» — 0:2. В заключительном 32-м туре талдыкорганцы уже в гостях уступили «Иртышу» — 1:2, хотя после первого тайма вели 1:0. В другой игре «Шахтер» дома выиграл у «Астаны» — 2:0, что позволило «горнякам» финишировать на первом месте, опередив семиреченцев на четыре очка. «Бронза» досталась «Актобе».

В том году Абдуалиев считался главным тренером, а его ассистентом был Кожабергенов, который также занимал в клубе пост директора. Следующий сезон «Жетысу» провалил, как следствие, тренерский дуэт распался, причем еще весной.

В дальнейшем Абдуалиев работал в «Окжетпесе», «Рузаевке», «Алтае», юношеской и молодежной сборных Казахстана. Кожабергенов — в «Сункаре», «Жетысу», «Экибастузе», «Атырау», еще был председателем Совета Лиги футбола Казахстана.

Оба тренера способны работать не хуже иностранных коллег в премьер-лиге, что, собственно, доказал Кожабергенов в «Атырау» под занавес прошлого сезона, но руководство большинства клубов почему-то по-прежнему продолжает приглашать зарубежных специалистов, показывающих не самые высокие результаты.

Как бы то ни было, Абдуалиев и Кожабергенов без работы не остались. С нынешнего сезона они тренируют клубы первой лиги. Первый — «Экибастуз», второй — «Мактаарал». Правда, их команды не претендуют на повышение в классе вследствие скромных задач из-за бюджета и подбора исполнителей, но со своей стороны постараются попортить кровь многим лидерам.

За выход же в премьер-лигу поборются «Акжайык», «Актобе» и «Атырау». Возможно, конкуренцию им составит «Алтай». Клубы, которые займут первое и второе места, напрямую выйдут в когорту сильнейших, а бронзовый призер проведет переходные матчи с десятой командой КПЛ.