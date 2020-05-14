«Едва не стали чемпионами». Где сейчас оказались тренеры, сотворившие сенсацию в КПЛ-2011
В 2011 году «Жетысу» был близок к тому, чтобы стать чемпионом Казахстана по футболу, но на финишной прямой семиреченцев обошел карагандинский «Шахтер». Несмотря на это, талдыкорганский клуб мог занести в свой актив тот сезон, поскольку сотворил сенсацию в виде занятого второго места, прыгнув выше головы. Успешные результаты команды стали возможны благодаря слаженной работе тренерского дуэта Серик Абдуалиев — Аскар Кожабергенов. О том, где сейчас они трудятся, рассказывает корреспондент Vesti.kz.