В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, сначала положительный результат на коронавирус показал тест защитника Годфри Биток Стефена. У него проявилась симптоматика в виде повышенной температуры и общей слабости.

После этого руководство клуба приняло решение проверить всех футболистов и тренерский штаб с помощью экспресс-тестов. Коронавирус был выявлен у главного врача клуба Дмитрия Тишкова.



Ещё один футболист, нападающий Александр Макась, уже две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.