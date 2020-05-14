В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом
В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщает
В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщает
По данным источника, сначала положительный результат на коронавирус показал тест защитника Годфри Биток Стефена. У него проявилась симптоматика в виде повышенной температуры и общей слабости.
После этого руководство клуба приняло решение проверить всех футболистов и тренерский штаб с помощью
Ещё один футболист, нападающий Александр Макась, уже две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.
Напомним, что в настоящее время чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который не приостановлен