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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом

В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, сначала положительный результат на коронавирус показал тест защитника Годфри Биток Стефена. У него проявилась симптоматика в виде повышенной температуры и общей слабости.

После этого руководство клуба приняло решение проверить всех футболистов и тренерский штаб с помощью экспресс-тестов. Коронавирус был выявлен у главного врача клуба Дмитрия Тишкова.

Ещё один футболист, нападающий Александр Макась, уже две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.

Напомним, что в настоящее время чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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