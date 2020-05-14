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14 мая, источник: Спорт РИА Новости

Британские власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что правительство «открывает двери» для возвращения футбола в Англии в июне.

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Источник: AFP 2020

По словам Доудена, он провел позитивную встречу с представителями английской премьер-лиги, Футбольной ассоциации Англии (FA) и Английской футбольной лиги (EFL) относительно планов по возобновлению сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Мы все договорились, что будем двигаться вперед только в том случае, если это будет безопасно и на первом месте будет стоять здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала», — цитирует Доудена агентство Рейтер.

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«Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне. Планы должны включать в себя расширение доступа болельщиков для просмотра трансляций в прямом эфире и обеспечение финансовой поддержки более широкой футбольной семьи за счет возобновления матчей», — добавил политик.

Доуден отметил, что теперь футбольным властям предстоит согласовать и доработать детали своих планов. «Правительство и наши медицинские эксперты будут продолжать давать рекомендации и оказывать поддержку до принятия окончательного решения, которое приведет эти планы в действие», — заключил он.

Ранее СМИ сообщали, что чемпионат Англии должен возобновиться 12 июня. Затем в СМИ появилась информация, согласно которой возобновление футбольного сезона будет перенесено как минимум на 19 июня.

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