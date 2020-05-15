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07:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» интересуется Неймаром и может использовать в сделке Дибалу

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару, утверждает Mundo Deportivo.

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По данным источника, итальянский клуб намерен создать атакующий дуэт Неймара с португальским нападающим Криштиану Роналду. «Ювентус» готов включить в потенциальную сделку аргентинского форварда Пауло Дибалу. Проблемой может стать зарплата Неймара, которая составляет € 36 млн в год. Туринцы не готовы платить такие деньги, поэтому бразильцу придётся пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Ювентус».

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В нынешнем сезоне 28-летний Неймар принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. 26-летний Дибала провёл 24 матча в Серии А, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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