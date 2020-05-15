«Ювентус» интересуется Неймаром и может использовать в сделке Дибалу

По данным источника, итальянский клуб намерен создать атакующий дуэт Неймара с португальским нападающим Криштиану Роналду. «Ювентус» готов включить в потенциальную сделку аргентинского форварда Пауло Дибалу. Проблемой может стать зарплата Неймара, которая составляет € 36 млн в год. Туринцы не готовы платить такие деньги, поэтому бразильцу придётся пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Ювентус».