Бэйл назван самым богатым молодым спортсменом в Великобритании
Издание Sunday Times Rich List составило свой список самых богатых молодых спортсменов в Великобритании.
Издание Sunday Times Rich List составило свой список самых богатых молодых спортсменов в Великобритании.
В рейтинг входят спортсмены в возрасте до 30 лет, которые являются гражданами Великобритании или проживают на территории государства.
Возглавил список 30-летний валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, чей капитал оценен в 114 миллионов фунтов (около 128 млн евро). На втором месте значится британский боксер Энтони Джошуа — 121 миллион евро. Замкнул первую тройку французский легионер «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (56,6 миллиона евро).
Напомним, Бэйл недавно пожертвовал более 500 тысяч евро своему местному совету здравоохранения для борьбы с эпидемией коронавируса.