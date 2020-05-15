Бэйл назван самым богатым молодым спортсменом в Великобритании

Источник: Reuters

В рейтинг входят спортсмены в возрасте до 30 лет, которые являются гражданами Великобритании или проживают на территории государства.

Возглавил список 30-летний валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, чей капитал оценен в 114 миллионов фунтов (около 128 млн евро). На втором месте значится британский боксер Энтони Джошуа — 121 миллион евро. Замкнул первую тройку французский легионер «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (56,6 миллиона евро).

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