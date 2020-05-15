Тренер «Аугсбурга» пропустит игру с «Вольфсбургом» из-за выхода в магазин за кремом

Источник: AP 2020

48-летний специалист покинул расположение отеля, чтобы купить в ближайшем супермаркете зубную пасту и крем для рук, при этом не используя индивидуальные средства защиты в виде перчаток и маски. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я ошибся, покинув гостиницу. Я соблюдал медицинский протокол, но сейчас ничего поделать уже не могу. Я не смог быть примером для подражания в сложившейся ситуации. Из-за этого проступка я не буду руководить командой на ближайшей тренировке и субботней игре с “Вольфсбургом”», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Херрлих в интервью пресс-службе «Аугсбурга».

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