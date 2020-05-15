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08:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Аугсбурга» пропустит игру с «Вольфсбургом» из-за выхода в магазин за кремом

Хайко Херрлих пропустит свой дебютный матч у руля «Аугсбурга» с «Вольфсбургом», который должен состояться 16 мая, из-за нарушения карантина, объявленного в Германии в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

48-летний специалист покинул расположение отеля, чтобы купить в ближайшем супермаркете зубную пасту и крем для рук, при этом не используя индивидуальные средства защиты в виде перчаток и маски. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я ошибся, покинув гостиницу. Я соблюдал медицинский протокол, но сейчас ничего поделать уже не могу. Я не смог быть примером для подражания в сложившейся ситуации. Из-за этого проступка я не буду руководить командой на ближайшей тренировке и субботней игре с “Вольфсбургом”», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Херрлих в интервью пресс-службе «Аугсбурга».

Во время загрузки произошла ошибка.

Хайко Херрлих сможет приступить к исполнению своих обязанностей в команде только после двух подтверждённых отрицательных тестов на коронавирус.

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