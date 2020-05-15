Тренер «Аугсбурга» пропустит игру с «Вольфсбургом» из-за выхода в магазин за кремом
Хайко Херрлих пропустит свой дебютный матч у руля «Аугсбурга» с «Вольфсбургом», который должен состояться 16 мая,
Хайко Херрлих пропустит свой дебютный матч у руля «Аугсбурга» с «Вольфсбургом», который должен состояться 16 мая,
48-летний специалист покинул расположение отеля, чтобы купить в ближайшем супермаркете зубную пасту и крем для рук, при этом не используя индивидуальные средства защиты в виде перчаток и маски. Об этом он рассказал на
«Я ошибся, покинув гостиницу. Я соблюдал медицинский протокол, но сейчас ничего поделать уже не могу. Я не смог быть примером для подражания в сложившейся ситуации.
Хайко Херрлих сможет приступить к исполнению своих обязанностей в команде только после двух подтверждённых отрицательных тестов на коронавирус.