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09:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Торпедо-БелАЗа» примут «Городею» в матче чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут «Городею» в стартовом матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Оба соперника в прошлом туре завершили свои встречи вничью: торпедовцы в Мозыре разошлись миром со «Славией» (0:0), а городейцы — в гостях с «Минском» (1:1). Встреча в Жодино начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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Центральным поединком этого тура станет завтрашняя встреча на поле «Борисов-Арены» между двумя лидерами первенства БАТЭ и «Слуцком». Также в субботу минский «Энергетик-БГУ» в Молодечно примет брестских динамовцев, а в Солигорске местный «Шахтер» сыграет со «Славией».

Еще три игры состоятся 17 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Витебск», «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Рух» (Брест) — «Смолевичи». Матч между «Минском» и гродненским «Неманом» перенесен.

Турнирное положение после восьми туров: БАТЭ, «Слуцк» — по 16 очков, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — по 15, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух», «Шахтер» — по 12, «Витебск», «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Динамо» (Минск) — 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.

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