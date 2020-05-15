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10:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тест футболиста «Милана» Ибрагимовича на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС, 15 мая. Результат теста на коронавирус нападающего итальянского футбольного клуба «Милан» Златана Ибрагимовича оказался отрицательным. Об этом сообщает портал Football Italia.

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Источник: AP 2020

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая.

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Позже сообщалось, что клубам разрешат возобновить тренировки 18 мая, а сам турнир продолжится в середине июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 матчей), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей).

После введение карантина шведский нападающий отправился на родину поддерживать форму в расположении клуба «Хаммарбю». На прошлой неделе Ибрагимович вернулся в Италию. Футболист был отправлен на двухнедельный карантин, однако спустя семь дней сдал два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Таким образом Ибрагимович сможет начать тренировки в составе «Милана» вовремя.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.

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