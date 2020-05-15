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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Уроженец Казахстана и хавбек «Астаны» попали в рейтинг самых ценных игроков своей страны

Действующий полузащитник «Астаны» и еще два игрока, выступавшие в разное время в казахстанской премьер-лиге, попали в рейтинг самых ценных футболистов Беларуси по версии transfermarkt_belarus, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, самым ценным белорусским игроком оказался капитан «Краснодара» Александр Мартынович. Его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.

Второе место разделили сразу трое. Выступавший в прошлом сезоне за «Тобол» уроженец Сарани Михаил Гордейчук, являющийся сейчас игроком брестского «Динамо» и сборной Беларуси. Хавбек БАТЭ Станислав Драгун и представитель «Астаны» Иван Маевский. Все они оцениваются в 1,2 миллиона евро.

В топе также оказался Ренан Брессан, проведший шесть матчей за «Астану» в 2014 году. Полузащитник в 2010-м получил белорусское гражданство, а с этого года защищает цвета бразильского клуба «Парана». Его цена — 600 тысяч евро.

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Добавим, что Маевский выступает за «Астану» с 2017 года. В декабре, по данным Transfermarkt, он пролонгировал контракт со столичным клубом на один год с опцией возможного продления еще на один сезон. В составе северян по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Казахстана.

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