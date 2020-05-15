Уроженец Казахстана и хавбек «Астаны» попали в рейтинг самых ценных игроков своей страны
Действующий полузащитник «Астаны» и еще два игрока, выступавшие в разное время в казахстанской
Действующий полузащитник «Астаны» и еще два игрока, выступавшие в разное время в казахстанской
Так, самым ценным белорусским игроком оказался капитан «Краснодара» Александр Мартынович. Его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.
Второе место разделили сразу трое. Выступавший в прошлом сезоне за «Тобол» уроженец Сарани Михаил Гордейчук, являющийся сейчас игроком брестского «Динамо» и сборной Беларуси. Хавбек БАТЭ Станислав Драгун и представитель «Астаны» Иван Маевский. Все они оцениваются в 1,2 миллиона евро.
В топе также оказался Ренан Брессан, проведший шесть матчей за «Астану» в 2014 году. Полузащитник в 2010-м получил белорусское гражданство, а с этого года защищает цвета бразильского клуба «Парана». Его цена — 600 тысяч евро.
Добавим, что Маевский выступает за «Астану» с 2017 года. В декабре, по данным Transfermarkt, он пролонгировал контракт со столичным клубом на один год с опцией возможного продления еще на один сезон. В составе северян по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Казахстана.