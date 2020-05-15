ПСЖ поборется с «Барсой» за Пьянича (RMC Sport)

Источник: AP 2020

Спортивный директор парижан Леонардо хотел купить боснийца, когда тот еще выступал за «Лион».

По информации RMC Sport, у Пьянича есть предложения от «ПСЖ» и «Барселоны», при этом у каталонского клуба предпочтительнее шансы купить хавбека.

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