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10:47 (мск), источник: Sports.Ru

ПСЖ поборется с «Барсой» за Пьянича (RMC Sport)

«ПСЖ» намерен приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

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Источник: AP 2020

Спортивный директор парижан Леонардо хотел купить боснийца, когда тот еще выступал за «Лион».

По информации RMC Sport, у Пьянича есть предложения от «ПСЖ» и «Барселоны», при этом у каталонского клуба предпочтительнее шансы купить хавбека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес не хочет покидать клуб. Ранее стало известно, что аргентинца могут обменять на Пьянича в «Ювентус».

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