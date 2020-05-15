Команду могут растащить, или кто из игроков проблемного «Иртыша» усилил бы «Кайрат»

Не исключено, что уже сейчас другие представители КПЛ подумывают над переманиванием игроков «Иртыша». Со своей стороны и «Кайрат» мог бы ими доукомплектовать состав. По крайней мере, в павлодарском клубе есть два футболиста, способных конкурировать с нынешними футболистами алматинцев.

Например, Карлос Фонсека придал бы средней линии «Кайрата» стройность. Как известно, португалец хорошо оснащен технически, благодаря чему способен обыграть один в один и этим самым создать численный перевес на определенном участке поля. Ну и в целом хорошо приспособлен к комбинационной игре. Кроме того, хавбек засиделся в «Иртыше», смена обстановки определенно оживила бы его игру.

Вторым новобранцем южан мог бы стать Руслан Есимов (на снимке). Да, на правом фланге неплохо смотрится хорват Дино Миканович. Но сезон длинный, плюс предстоят еврокубковые матчи, тогда как Есимов создал бы Микановичу хорошую конкуренцию, тем более воспитанник экибастузского футбола так же продуктивно подключается к атаке. Также не стоит забывать о частых повреждениях в футболе, не дай Бог, легионер травмируется и его просто некем будем заменить. С другой стороны, справа может сыграть Гафуржан Суюмбаев, в то время как слева, судя по всему, выйдет Сергей Кейлер. Но при всем уважении к последнему, он не самый топовый защитник даже на уровне премьер-лиги. А другие ротации на краях навряд ли сделают защитную линию сбалансированной.

Нынешнему «Кайрату» не помешали бы такие опытные футболисты, как Фонсека и Есимов, их целесообразно было бы пригласить даже для удлинения скамейки запасных, хоть они не из тех игроков, кто отбывает номер на поле.