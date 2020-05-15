Лионель Месси рассказал о своём физическом состоянии после длительной изоляции
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как чувствует себя после длительной изоляции
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как чувствует себя после длительной изоляции
«В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома, и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними», — приводит слова Месси Sport.es.
Чемпионат Испании, как и практически все турниры по всему миру, был приостановлен
«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая главного конкурента в борьбе за титул, мадридский «Реал», на 2 очка.