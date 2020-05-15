Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси рассказал о своём физическом состоянии после длительной изоляции

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как чувствует себя после длительной изоляции из-за пандемии коронавируса.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома, и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними», — приводит слова Месси Sport.es.

Чемпионат Испании, как и практически все турниры по всему миру, был приостановлен из-за распространения коронавируса, а страна стала одним из главных очагов пандемии в Европе.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 турах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая главного конкурента в борьбе за титул, мадридский «Реал», на 2 очка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Футбол в условиях коронавируса. Инструкция из Германии
Назван самый богатый молодой спортсмен в Великобритании
«Зенит» получил разрешение властей на возобновление тренировок
Биг Бен вызвал на бой Олейника. Он выжил в аварии и крушил топов
Футболист «Ислочи» сообщил, что игроки клуба заражены
ПСЖ поборется с «Барселоной» за хавбека «Ювентуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь