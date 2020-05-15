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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Златан Ибрагимович решил покинуть «Милан» летом и вернуться в Швецию

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял решение покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

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Источник: AP 2020

По данным источника, форвард не станет продлевать контракт с «россонери» и вернётся в чемпионат Швеции, где, скорее всего, будет выступать за «Хаммарбю», совладельцем которого является.

Напомним, что во время паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавируса, Златан улетел в Швецию и тренировался с «Хаммарбю». Вчера, 14 мая, швед вернулся в Италию.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний шведский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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