Источник: Златан Ибрагимович решил покинуть «Милан» летом и вернуться в Швецию

Источник: AP 2020

По данным источника, форвард не станет продлевать контракт с «россонери» и вернётся в чемпионат Швеции, где, скорее всего, будет выступать за «Хаммарбю», совладельцем которого является.

Напомним, что во время паузы в чемпионате Италии, вызванной пандемией коронавируса, Златан улетел в Швецию и тренировался с «Хаммарбю». Вчера, 14 мая, швед вернулся в Италию.