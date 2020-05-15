Sky Sport Italia: Несколько клубов серии А отказываются возобновлять тренировки
Некоторые клубы чемпионата Италии выступают против составленного перед возможным возобновлением сезона медицинского протокола, сообщает Sky Sport Iltalia.
Некоторые клубы чемпионата Италии выступают против составленного перед возможным возобновлением сезона медицинского протокола, сообщает Sky Sport Iltalia.
Приступать к тренировочному процессу отказываются «Милан», «Интер», «Наполи», «Фиорентина», «Кальяри», «Аталанта», «Верона», «Сампдория» и «Дженоа». Они недовольны пунктом, согласно которому клубы должны будут уйти на 15-дневный карантин при обнаружении коронавируса у футболиста или члена персонала.
Клубы хотят, чтобы медицинский протокол был подобен тому, который утвержден в бундеслиге, где в случае заражения коронавирусом на карантин отправляется только зараженный игрок, а остальные футболисты проходят соответствующие тесты.
Руководство серии А встретится с Федерацией футбола Италии и Федерацией итальянских спортивных медиков 15 мая, чтобы обсудить изменения в протоколе и достичь договоренности с властями.